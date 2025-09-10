9月9日に誕生日を迎えたお笑いトリオ・我が家の坪倉由幸（48）が10日、自身のインスタグラムを公開。仲間からもらったプレゼントを紹介した。【画像】「似合ってる！」コカドからもらったプレゼントを着用した坪倉投稿で「コカドさんからロッチスカジャン&バッグ。やっしーさんからまん丸グラキリスをいただきました」と、プレゼントを写真で紹介。祝福のメッセージが書かれたケーキの写真も公開し、「ケーキの字が汚なか