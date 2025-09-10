日本野球機構(NPB)は10日の公示を発表。中日はルーキー金丸夢斗投手を1軍登録し、松木平優太投手を登録抹消しました。1軍での前回登板となった8月24日の広島戦で5回5失点と振るわず、翌日25日に登録を抹消された金丸投手。2日に2軍で先発登板し、7回1失点と好投していました。1軍では今季12試合に先発して1勝5敗、防御率2.93を記録。2勝目を目指し、ヤクルトのランバート投手との投げ合いに挑みます。一方、中日は前日9日のヤクル