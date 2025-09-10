◇マイナーリーグ リーハイバレー5―4スクラントン(日本時間10日、PNCフィールド)ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手が日本時間10日、フィリーズ傘下リーハイバレー戦に先発し、5回2失点でマウンドを降りました。前回登板となった日本時間4日のウースター戦では、8回2アウトまで無安打に抑える快投を見せた前田投手。この日は初回からヒットや四球で出塁を許し、1アウト1、2塁のピンチを迎えます。ここで4番アローヨ選手