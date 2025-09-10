◇FIFAワールドカップ南米予選第17節（現地9日）10チームのうち上位6チームがワールドカップの出場権を獲得し、7位が大陸間プレーオフに回るサッカー南米予選。すでにアルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、パラグアイの6チームが本大会への切符を獲得。最終戦では、大陸間プレーオフに進出できる7位の座が決定しました。勝てば、自力で7位を決められるベネズエラでしたが、ホームでコロンビアに6失点を喫