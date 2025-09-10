去年9月、東京都内で20代の実娘に対し性的暴行を加えた疑いで、40代の父親が再逮捕されました。不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、新潟県中越地区に住む会社役員の男(40代)です。男は去年9月中旬、東京都内の宿泊施設で20代の娘に対し、性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察の調べに対し男は、性交したことは認めるものの、相手が抵抗できない状態ではなかったという趣旨の供述をし、容疑を否認しています。男は、今年8