2023年のジャパンモビリティショー＝東京ビッグサイト日本自動車工業会（自工会）は10日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で10月30日に開幕する車の祭典「ジャパンモビリティショー」の前売り券の販売を始めた。価格は2700円で、高校生以下や、自動車専門学校生は無料。11月9日まで開催する。トヨタ自動車やホンダ、中国の比亜迪（BYD）、韓国の現代自動車など国内外から過去最多となる延べ480以上の企業・団体が参加予定。