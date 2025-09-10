自民党派閥の政治資金パーティーでの不記載を巡るいわゆる裏金事件で、大野泰正元参議院議員（66）が初公判で無罪を主張しました。東京地裁前から、フジテレビ社会部・大熊悠斗記者がお伝えします。スーツ姿で法廷に現れた大野被告は、傍聴席に深く一礼をしてから席につきました。裁判官からの質問にはハキハキと答えていました。大野泰正被告：（Q.無罪を主張するか）…。（Q.裏金はあったか）なんもないですよ。元参議院議員の大