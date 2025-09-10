ポスト石破を決める自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）で茂木敏充元幹事長が１０日、国会内で会見し、正式に出馬を表明した。茂木氏は昨年の総裁選に出馬したのに続き、２回目の挑戦となる。「昨年、初めての挑戦は残念な結果になった。その結果と反省は私に問いかけた。国会議員として、今、自分が果たすべき責任は何かと。この１年、自民党は衆院選、都議選、参院選と立て続けに敗北した。衆参ともに過半数を割り