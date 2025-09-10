お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはらが１０日、大阪・ＭＢＳ本社で行われた「ＭＢＳラジオ２０２５年秋の番組改編発表」に出席。２９日からスタートするラジオ番組「メッセンジャーあいはらのＹｏｕはこれから！Ｅｖｅｒｙｄａｙ」（毎週月〜金曜・午前１０時）について発表した。あいはらは現在、同局で「それゆけ！メッセンジャー〜梅田茶屋町から幸せ届けます」（毎週土曜・午前１１時３０分）と「メッセンジャ