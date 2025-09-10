ホームランボールをめぐって全米に火がついた?フィリーズ・カレン騒動?が激化の一途をたどっている。この騒動は４日（日本時間５日）のフィリーズ―マリーンズ戦で起こった。４回にフィリーズのベイダーが左翼スタンドへソロ本塁打を放ち、スタンドでは多くのファンがホームランボールに殺到。最終的にドリュー・フェルトウェル氏がボールをゲットし、息子のリンカーン君に手渡した。その直後にフィリーズのユニホームを着た