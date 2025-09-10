9月2日放送のライオンズナイターでは、楽天モバイルパーク宮城で行われた楽天ー西武18回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチにインタビューした模様を放送した。9月の戦い方について訊いた。 ――先週末（8月29日～31日）のオリックス3連戦（20回戦～22回戦）は残念ながら3連敗となってしまいました。仁志コーチから見てポイント