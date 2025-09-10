◆イースタン・リーグ巨人４―２オイシックス（１０日・Ｇタウン）イースタン・巨人―オイシックス戦の試合後には、ＤｅＮＡ、巨人でプレーし今季限りでの現役引退を表明しているオイシックス・三上朋也投手の引退セレモニーが行われた。右腕は同戦に先発し、初回先頭でドラフト１位・石塚裕惺に対し、カウント１ボール２ストライクから外角低めのスライダーで遊ゴロに打ち取って降板。セレモニーでは、大型ビジョンに「１２