徳之島町役場の職員が、町の公金120万円を着服し、停職6か月の懲戒処分となっていたことが分かりました。 徳之島町総務課によりますとこの職員は、ことし5月下旬、町から複数の団体へ支給される補助金あわせて120万円を自宅に持ち帰ったということです。 その後、6月4日になって、聞き取り調査に対し、職員が着服を認めたため、懲罰委員会を開き、停職6か月の懲戒処分を決めました。着服した120万円は、全額返済されており、刑事