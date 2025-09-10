ＥＵのカラス氏ウクライナへの支援強化の必要性を表明 ＥＵはポーランドと完全なる連帯を表明 モスクワに対する代償を高く設定すべき ウクライナへの支援強化と欧州の防衛への投資が必要 ＥＵは重要な役割を担っており、「東方防衛」などのイニシアチブを支援する （ＥＵ外務・安全保障政策上級代表カヤ・カラス氏の発言）