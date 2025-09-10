ユーロ売りでロンドン市場は取引を開始ユーロドル一時１．１６８３レベル＝ロンドン為替 ロンドン市場はユーロ売りで取引を開始している。ＥＵの安全保障担当カラス氏が「ロシアによるポーランド領空侵犯は意図的な様子」「ＥＵはポーランドと完全なる連帯を表明」「モスクワに対する代償を高く設定すべき」などと発言しており、地政学リスクへの警戒感がユーロ売りにつながっているよ