メインシナリオ・・・9日に8月14日以来の高値水準となる1.3590ドルまで一時上昇したあと反落し、日足は上ひげの陰線となり、目先の高値を付けた兆しが出てきている。一目均衡表の雲の上限の1.3466ドルや転換線の1.3462ドルを下抜き、基準線の1.3439ドルも割り込めば、雲の下限の1.3388ドルを試す可能性がある。さらに下がるようなら、3日の安値1.3333ドルが下値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、9日の高値1.3590ドルや