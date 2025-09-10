メインシナリオ…もみ合いながら上値を追う展開を続けている。一目均衡表の雲の中でも堅調な動きを見せており、上昇基調が継続するとみられる。その場合は、雲の上限の87.87が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、8月13日の高値88.35、7月28日の高値89.07、1月24日の高値89.28などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、雲の下限の87.13、9月5日の安値86.63、8月20日の安値85.56などがターゲ