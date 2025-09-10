南海トラフ巨大地震に備え、連携協定を締結した徳島県の後藤田正純知事（左）とKDDIの松田浩路社長＝10日午後、徳島県庁徳島県とKDDIは10日、南海トラフ巨大地震に備え、人工知能（AI）搭載のドローンと米企業スペースXの衛星インターネットサービス「スターリンク」を配備する連携協定を締結した。県内のローソンの店舗や公共施設など最大20カ所での配備を目指す。ドローンは、平時は老朽化したインフラの点検に用い、災害時