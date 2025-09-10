女優の高岡早紀（52）が10日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。美しさを保つ秘けつについて明かした。水曜パートナーを務めるタレント・三田寛子は子供同士が同じスクールに通っていたことを明かし、「お子さんいるとは思えないぐらい、女優さんとしてもアーティストとしても活躍されてて」と感嘆。「20年以上ぶりにお会いして、その間ずっとお仕事を拝見しててもほとんど変わらな