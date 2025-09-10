日本維新の会の吉村洋文代表は10日、自民党の茂木敏充前幹事長が新たな連立の枠組みに維新を挙げたことについて「社会保障改革と副首都の2本柱をどう考えるか、本気度も含めて見たい」と大阪府庁で記者団に述べた。