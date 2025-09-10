10日午後4時30分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の筑西市と坂東市、栃木県の下野市です。【各地の震度詳細】■震度2□茨城県筑西市坂東市□栃木県下野市■震度1□