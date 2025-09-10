LUNA SEAのギタリスト、INORAN（54）が10日、X（旧ツイッター）を更新。脳腫瘍で闘病中であることを公表した、ドラマーの真矢（55）へのエールをファンに呼びかけた。INORANは「LUNA SEAを応援してくれている皆様へ−真矢の居場所は、いつだってここにあるということ−真矢のプレイスタイルは−間−を大事するから今はその−間−でそのあとには、必ずスネアのフルショットを響かせてくれるよ、あの笑顔でね」と切り出し、