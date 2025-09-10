MBSラジオは10日、大阪市の同局で秋の改編記者発表会見を開き、9人組グローバルグループ、＆TEAMのTAKI（20）の初冠番組「＆TEAM TAKIのTAKIがキタ！」（11月8日スタート、土曜午後8時30分）を開始すると発表した。キレのあるダンスや表現力でパフォーマンスをけん引、そして、明るいキャラクターでグループのムードメーカーとして人気を集めるTAKIが、DJ、コーナー進行、ゲストとのトークなどさまざまな企画にチャレンジ。番組と