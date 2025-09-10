10日午前10時22分頃、五泉市三本木の交差点で、軽自動車と原付バイクが衝突する事故がありました。この事故で原付バイクを運転していた新潟市江南区に住む無職の男性（83）が意識不明の状態で新潟市内の病院に搬送されました。現場は信号機のない交差点で、警察が事故の原因を調べています。