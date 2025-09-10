[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]3バックの右ストッパーとして先発、後半は4バックのセンターバックの位置でプレーしてフル出場。右サイドバックが本職の日本代表DF関根大輝(スタッド・ランス)は不慣れなポジションでのプレーを強いられながらも0-2の敗戦を正面から受け止め、悔やしさを隠さなかった。「まずはボールを握るところで後手を踏んでいた」その要因として挙げたのは「ポジショニングが問題のときも