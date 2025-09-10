08、09年生まれ世代の才能が、チャンスを掴みに行く。「第27回国際ユースサッカーin新潟」が11日に開幕。U-17日本代表は11日にU-17ウェールズ代表、13日にU-17新潟選抜、15日にU-17オーストラリア代表とそれぞれ戦い、優勝を目指す。U-17日本代表はウェールズ戦を翌日に控えた10日午前、新潟市内で1時間強の前日練習。招集されている20名とトレーニングパートナーのDF吉田龍悟とMF臼井珀真(ともに帝京長岡高)の22人が参加した