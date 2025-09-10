[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]後半36分からピッチに立ったメキシコ戦に続き、アメリカ戦は後半28分から途中出場。日本代表FW町野修斗(ボルシアMG)は0-2で敗れたアメリカとの試合後、「もうちょい守備の面で前から上手く奪えるシーンが増えたらなと思った」と悔しそうに試合を振り返った。後半40分には三笘薫のクロスに合わせてゴール前に飛び込んだが惜しくも合わず、同45分には菅原由勢の右足クロスからヘ