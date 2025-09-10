9月10日、B2東地区の青森ワッツは、2025－26シーズンにおけるチームスタッフの契約を発表した。 サポートコーチには、2017－18シーズンに同クラブの指揮を執り、現在はゼネラルマネージャーと取締役を兼務する北谷稔行が、昨シーズンに続き務めることになった。 また、通訳兼練習生として高橋昌也が加入した。同氏は2018年にサンロッカーズ渋谷U15