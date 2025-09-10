１０日の東京株式市場はリスクオンの流れが加速し、日経平均が反発。４万３０００円台後半に水準を切り上げ、史上最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前営業日比３７８円３８銭高の４万３８３７円６７銭と反発。プライム市場の売買高概算は１９億３８６５万株、売買代金概算は４兆４７２６億円。値上がり銘柄数は８１９、対して値下がり銘柄数は７２５、変わらずは７５銘柄だった。 きょうの東京市場はリスクを