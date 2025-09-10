[故障者情報]ヴィッセル神戸は10日、GK新井章太が神戸市内の病院で検査を受けた結果、左膝前十字靭帯損傷と診断されたことを発表した。9月下旬に手術予定となっており、全治は手術日から8か月の見込みだという。新井は3日にアウェーで開催されたルヴァンカップ準々決勝第1戦・横浜FC戦で負傷。今季はここまでJ1リーグ戦での出番はなく、出場記録はルヴァン杯1試合、天皇杯4試合などとなっていた。