高知ユナイテッドSCは10日、監督代行を務めていた神野卓哉ヘッドコーチと双方合意の上、契約解除したことを発表した。なお、トップチームの活動は同日から立田将大が暫定的に指揮を執ることが併せて発表されている。今季J3に初昇格した高知では、秋田豊監督が指揮を執っていたが、選手・スタッフからパワーハラスメントの申し立てがあり、6月29日付けで休養を発表。以降は、神野ヘッドコーチが監督代行を務めていた。神野氏