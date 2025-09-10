近年不漁が続いていたサンマですが、２０２５年は漁獲量が増え、操業制限がかかる事態となっています。一体、なぜなのでしょうか。（宮崎記者）「札幌市内のスーパー、鮮魚売り場の一番前にサンマが置かれています。お値段は１０５円です」９月１０日、客が列をつくって買い求めていたのは…秋の味覚「サンマ」です。 （買い物客）「ここ数年は、高級魚で年１回しか食べられていなかった。きょうは天気もいいので七