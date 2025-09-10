☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【9月】 10日(水) 129.91／387円高・4万3500円台回復 ９日(火) 134.36／184円安・4万3500円割れ ８日(月) 132.36／625円高・4万3500円台回復 ５日(金) 132.59／348円高・4万3000円台回復 ４日(木) 135.01／641円高・4万2500円台回復 ３日(水) 134.32／371円安・4万2000円割れ ２日(火) 132.29 １日(月) 128.08／529円安・4万