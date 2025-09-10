【東京ゲームショウ2025】 開催期間ビジネスデイ：9月25日・26日 10時～17時 一般公開日：9月27日9時30分～17時／9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区） ベンキュージャパンは、9月25日より開催予定のゲームイベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」における出展情報を公開した。 同社は、