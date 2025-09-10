9月4日、女優の橋本環奈が主演を務める映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開された。物語は深夜0時に始まり、バラバラになった体を見つけ出すまで同じ日を繰り返すという内容で、2022年に公開された『カラダ探し』の続編となる。公開3日間（9月5〜7日）で観客動員数11万7391人、興行収入1億4783万7740円を記録し、週末公開の新作映画として観客動員数第1位となったことが報じられた。しかし、口コミでは厳しい評価が相次ぎ