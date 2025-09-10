テレビ朝日は10日、「2025年10月改編説明会」を開き、毎週土曜深夜0時30分からの放送枠に新たに『ドラドラ大作戦』を放送することを発表した。【写真】テレ朝で初冠番組が決まったFANTASTICS『ドラドラ大作戦』は若手のクリエイターによる新しいドラマ枠。同局の総合編成部長・河野太一氏は「これまでのドラマの制作スタイルにこだわらない、縦型ドラマなど新しいスタイルを提案してもらい、この枠を使って積極的に放送してい