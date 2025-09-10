日経平均株価の終値が史上最高値を更新しました。【映像】日経平均終値4万3837円 最高値更新9日のアメリカ市場で主要な株価指数がそろって最高値を更新した流れを受けて、10日の日経平均は取引開始から上昇しました。AIや半導体関連などハイテク株が牽引し、終値は9日より378円高い、4万3837円でした。8月18日の終値4万3714円を上回る史上最高値です。アメリカの利下げ期待で世界的な株高となっている中、日経平均は9日、