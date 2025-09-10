プロアマ戦を終え、記者会見する佐久間朱莉＝10日、大洗GC女子ゴルフの国内四大大会第2戦、ソニー日本女子プロ選手権開幕前日の10日、出場選手が茨城県大洗GCで最終調整し、年間ポイントランキング1位の佐久間朱莉は「目標は優勝。四大大会を取れれば年間女王にも近づく」と意気込んだ。今季のツアーでただ一人、複数勝利をマークしている。「3勝目を挙げてからなかなかいい結果を出せていないが、内容は良くなってきている」