10月4日スタートのアニメ『SPY×FAMILY』Season3（テレビ東京系／毎週土曜23時放送）のエンディング主題歌が、幾田りらが書き下ろした新曲「Actor」に決定。あわせて、本楽曲を使用した本予告映像も公開された。【写真】幾田りらのエンディング主題歌「Actor」入り『SPY×FAMILY』Season3本予告本作は、累計発行部数3800万部突破の遠藤達哉による同名漫画をアニメ化したハートフルコメディー＆スパイアクション。この度、幾