ＪＲＡは９月１０日、団野大成騎手＝栗東・斉藤崇史厩舎＝が同２０、２１日の２日間の騎乗停止となったことを発表した。スマートフォンを専用ロッカーに預け忘れ、調整ルームに持ち込んだため。使用した事実はなく、悪質性や常習性が認められなかったことから、２日間の処分となった。６日の中山１２Ｒ終了後に、中山競馬場調整ルームの空き部屋に残置されている荷物があったため確認したところ、団野騎手のものであり、その中