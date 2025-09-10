◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル＝３着まで秋華賞の優先出走権）追い切り＝９月１０日、栗東トレセンミッキージュエリー（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）はＣＷコースで最後に軽く気合を乗せられた程度で４ハロン５５秒３―１２秒０を出した。ゴール板を過ぎてから強めに手綱を押されると、俊敏にスッとトップスピードに入った。「雰囲気よく走れていたようなので、