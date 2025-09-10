女優・寺島しのぶの長男で歌舞伎俳優・尾上眞秀(12)9日までに自身のインスタグラムを更新。「夏が終わる」と最後の海水浴の動画を公開した。 【写真】手足がむっちゃ長～い！美少年過ぎる尾上眞秀 ブルーのスイムパンツ姿の眞秀が海をバックに砂浜で、流木をギターに見立て映画「サウンド･オブ･ミュージック」でジュリー・アンドリュース演じるマリアが、トラップ大佐一家の子どもたち