『家事代行のアルバイトを始めたら学園一の美少女の家族に気に入られちゃいました。』（塩本：原作、ウルア：漫画、秋乃える：キャラクターデザイン/KADOKAWA）第5回【全9回】【漫画】『家事代行のアルバイトを始めたら学園一の美少女の家族に気に入られちゃいました。』を第1回から読む幼い頃に両親を亡くし、現在は祖母と暮らしている高校2年生・大槻晴翔。祖母から家事炊事を叩き込まれたおかげで、人並み以上の家事スキルが身