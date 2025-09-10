NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。阪神は原口文仁選手と楠本泰史選手を1軍登録し、豊田寛選手を登録抹消しました。原口選手は今季9試合に出場し、7打数で今季いまだ無安打です。最後の1軍出場は7月21日の巨人戦ですが、代打でコールされるも相手投手が左の中川皓太投手から右の田中瑛斗投手に代わったことで、代打の代打を送られていました。ファームでは58試合に出場し打率.280、3本塁打、25打点をマークしています。同じく