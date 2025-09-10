８月度の「大樹生命月間ＭＶＰ」のセ・リーグ投手部門で受賞した阪神・才木浩人投手（２６）が１０日、会見に臨んだ。プロ９年目で同賞初受賞に「選んでいただいてすごくありがたい」と感謝。８月に５試合登板して、４勝０敗、防御率２・１０の数字を残し、「前半と比べると、ものすごく内容的にも良くなったかなと思う試合が多かったので、８月という暑い時期に負けなしでやれたというのは大きい」と手応えをにじませた。夏