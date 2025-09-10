９日に行われたヤクルト−中日で始球式を行った人気声優の日高里菜が同日、自身のＳＮＳを更新。「熱い試合で興奮しっぱなしでした。東京ヤクルトスワローズ勝利おめでとうございます。初めての始球式緊張しましたが！ノーバン！！やったー」と、投球を終えてホッとしている笑顔とともにつづづった。この日はＴＶアニメ『盾の勇者の成り上がりＳｅａｓｏｎ４』とのコラボ試合で、「ＳＨＩＥＬＤＨＥＲＯ応燕ＤＡＹ」と