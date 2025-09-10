ボートレースからつの「ルーキーシリーズ第15戦スカパー！・JLC杯」優勝戦が行われ、地元の常住蓮（24＝佐賀）がスタートを決めて1Mを先取り。逃げて今年5度目の優勝を決めた。ドリームこそ2着に甘んじた常住だったが、2日目からは盤石だった。初日に本体を分解し、前検から叩いていたペラがマッチ。手応えを感じていた。「前回（お盆）は初日から5連勝だったけど、エンジンはあまり出ていなかった。この1カ月は出せていな