北朝鮮の金正恩総書記は建国記念日の9日に演説し、「誰にもわが国の絶対的な地位と安全を損なうことはできない」などと述べました。北朝鮮の朝鮮中央テレビは10日、建国記念日の9日に首都・平壌で記念行事が開かれたことを伝えました。式典の中で金総書記が演説し、「新しい朝鮮が始まった77年間の強国建設はいま、わが国が獲得した高い地位で誇り高く総括される」などとあいさつしました。また、「強大な政治体制を確立し、国力を