ラグビー女子ワールドカップ（W杯）イングランド大会で1次リーグ敗退となった日本代表が10日、羽田空港に帰国して記者会見し、フランカー長田いろは主将（アルカス熊谷）は「ベスト8という目標を達成できず悔しい気持ちでいっぱい」と心境を語った。前回大会は1次リーグ3戦全敗。今大会はアイルランド、ニュージーランドに敗れたが、最終戦でスペインに勝利し「3年間の成果を出せた。この勝利を次につなげていきたい」と話した