三菱UFJ銀行はおよそ20年ぶりとなる新店舗をオープンします。資産運用の相談のしやすさを売りにしています。三菱UFJ銀行があさっておよそ20年ぶりの新店舗としてオープンするのは個人客に特化した店舗です。商業施設の中にある新店舗は従来の店舗とは異なり、平日の夕方や土日も利用できることが特長です。壁や扉がなく、開放的なデザインのロビーの奥には資産運用などの相談ができるブースが設けられていて、個人客の対面での相談